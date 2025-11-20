Deputado Luizinho Goebel convida população de Vilhena para show gospel de Maria Marçal no aniversário de 48 anos do município
Por Assessoria
Publicada em 20/11/2025 às 08h30
 O deputado estadual Luizinho Goebel está convidando os moradores de Vilhena para participarem do show gospel da cantora Maria Marçal, que será realizado na quinta-feira 20 , no Estádio Portal da Amazônia, como parte da programação oficial de aniversário de 48 anos do município.

O evento faz parte das comemorações organizadas pela Prefeitura de Vilhena e promete reunir grande público. Maria Marçal, que ganhou destaque nacional pela potência vocal e pelas interpretações de músicas cristãs, é uma das atrações mais aguardadas da celebração.

Luizinho Goebel destacou que o show é uma oportunidade para a população prestigiar um momento de união e fé durante o aniversário da cidade. O parlamentar reforçou o convite a todas as famílias vilhenenses para participarem da programação especial.

A apresentação acontecerá em espaço aberto ao público, integrando a agenda de eventos comemorativos que marcam as quase cinco décadas de história de Vilhena.

