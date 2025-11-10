Deputado Lúcio Mosquini vai ao PA Jaru Uaru e reforça apoio a produtores notificados pela desintrusão

Publicada em 10/11/2025 às 11h12
O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB/RO) esteve neste sábado (8) em Tarilândia, no PA Jaru Uaru, acompanhando a situação dos produtores rurais notificados a desocupar suas propriedades em decorrência da operação de desintrusão na região.
Durante a visita, Mosquini esteve acompanhado do prefeito Jeverson Lima, do deputado federal Fernando Máximo, do vereador Chiquinho do Cacau e de diversos produtores locais. O grupo percorreu áreas de mata e visitou antigos marcos de delimitação territorial, que, segundo o parlamentar, estão em local incorreto, o que tem gerado conflitos entre os limites da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau e o PA Jaru Uaru.
Em suas redes sociais, o deputado afirmou que o objetivo da visita foi buscar uma solução justa para as famílias que vivem há décadas na região, garantindo segurança jurídica e respeito à posse das propriedades. Mosquini destacou que já foi iniciado um georreferenciamento particular para comprovar supostos erros nas demarcações oficiais, que serão levados ao conhecimento das autoridades competentes e do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Não podemos permitir que o que aconteceu em Alvorada se repita aqui. Vamos lutar até o fim por cada família e por cada produtor rural de Rondônia”, declarou o parlamentar.
Em vídeo gravado no local, Mosquini reforçou a denúncia de que os marcos teriam sido instalados de forma incorreta há cerca de 50 anos. “Estamos mostrando à Funai e ao Incra que os produtores estão certos, porque estão aqui há quase cinco décadas com título e escritura. Queremos que as autoridades venham aferir conosco e confirmem a verdade dos produtores rurais”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!