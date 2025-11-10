ATUAÇÃO

Deputado Lúcio Mosquini vai ao PA Jaru Uaru e reforça apoio a produtores notificados pela desintrusão

Parlamentar esteve no PA Jaru Uaru, em Tarilândia, ao lado de autoridades e produtores, e defende suspensão da operação até que o georreferenciamento comprove erros nos marcos da terra indígena.