Deputado Lúcio Mosquini é reconhecido como a maior liderança política do agronegócio de Rondônia

Publicada em 15/11/2025 às 08h40
Em mais uma prova da sua influência no setor agropecuário, o deputado federal Lúcio Mosquini foi reconhecido pelo Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC) como uma das lideranças mais expressivas do agronegócio em Rondônia. A distinção aparece na 1ª lista de homenageados do Prêmio IHPEC de Liderança 2025. ￼
⸻
O que diz o prêmio e a importância desse reconhecimento
• O Prêmio IHPEC de Liderança é uma iniciativa inédita, que combina pesquisa quantitativa, qualitativa e levantamento da percepção da população para identificar as lideranças mais destacadas em Rondônia em diversas categorias. ￼
• Mosquini é citado especificamente como “liderança expressiva na defesa do agronegócio”. ￼
• Esse reconhecimento reforça sua representatividade política no estado, sobretudo entre produtores rurais, cooperativas e atores do setor agropecuário.
⸻
Como Mosquini vem atuando em defesa do agronegócio
A trajetória de Mosquini no agronegócio é longa e consolidada. Vejamos alguns pontos-chave de sua atuação:
1. Defesa jurídica e institucional dos produtores rurais
Mosquini reafirmou inúmeras vezes que sua missão como parlamentar é “dar voz” aos produtores rurais, especialmente àqueles que enfrentam insegurança jurídica por conta de ações em áreas de conservação ambiental. ￼
2. Regularização fundiária
Em Machadinho do Oeste, ele participou de cerimônia para entrega de títulos definitivos de terras a famílias rurais, fortalecendo a segurança para os agricultores e promovendo o crescimento econômico local. ￼
3. Tributação e política agrícola
Ele se posicionou contra aumentos tributários que poderiam prejudicar o setor: por exemplo, criticou medidas que onerariam os produtores por meio da taxação de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA). ￼
4. Combate à “agrofobia”
Mosquini denunciou o que chama de “agrofobia internacional” — segundo ele, campanhas difamatórias contra o agronegócio, principalmente em relação a questões ambientais — e defende uma narrativa que valorize a produção rural brasileira. ￼
5. Apoio em infraestrutura para o campo
Por meio de emendas parlamentares, ele destinou recursos para a compra de implementos agrícolas para produtores rurais, como no município de Theobroma. ￼
⸻
O que esse prêmio representa para Mosquini e para Rondônia
• Validação política: O reconhecimento do IHPEC consolida Mosquini como uma figura-chave no agronegócio local, o que pode aumentar seu peso político tanto no estado quanto no Congresso.
• Imagem estratégica: Ser apontado como liderança do agro reforça sua imagem como defensor dos produtores, o que é especialmente relevante para sua base eleitoral e para eventuais ambições futuras (por exemplo, nas eleições de 2026).
• Fortalecimento do setor rural: Ao premiar Mosquini, a pesquisa também destaca a importância do agronegócio no debate político em Rondônia, reforçando que o campo é parte central da economia e da identidade regional.
