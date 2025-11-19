ATUAÇÃO

Deputado Lúcio Mosquini critica mudança de entendimento da Funai e cobra segurança jurídica a famílias rurais

Deputado Lúcio Mosquini reage à mudança de posição da Funai e cobra segurança jurídica para famílias de produtores rurais afetadas pela demarcação da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.