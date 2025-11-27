Deputado Lúcio Mosquini anuncia entrega de 650 implementos agrícolas a produtores de Rondônia

Publicada em 27/11/2025 às 16h35
O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB/RO) divulgou, em suas redes sociais, a entrega de 650 implementos agrícolas destinados a produtores rurais de diversos municípios do estado. A iniciativa, resultado de investimento do seu mandato junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), será realizada no dia 1º de dezembro, às 10h, na sede da Superintendência do MAPA em Porto Velho.
Segundo Mosquini, o objetivo é fortalecer o setor produtivo e incentivar o crescimento econômico no campo, garantindo melhores condições de trabalho e ampliando a capacidade de produção agrícola.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar destacou que os implementos foram adquiridos especialmente para atender produtores rurais rondonienses e reforçou o convite para o ato de entrega.
“São 650 implementos agrícolas que nós adquirimos através do MAPA para entregar diretamente aos produtores rurais. Na segunda-feira, dia 1º, às 10 horas da manhã, na sede do MAPA, estaremos realizando a entrega. Produtor rural, esse benefício é para você”, afirmou.
A expectativa é de que os equipamentos contribuam para o desenvolvimento do setor agropecuário, gerando mais produtividade e renda no campo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!