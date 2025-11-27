ATUAÇÃO

Deputado Lúcio Mosquini anuncia entrega de 650 implementos agrícolas a produtores de Rondônia

Deputado federal Lúcio Mosquini anuncia a entrega de 650 implementos agrícolas destinados a produtores rurais de Rondônia, com cerimônia marcada para 1º de dezembro na sede do MAPA, em Porto Velho