Deputado Lúcio Mosquini acompanha mobilização em Tarilândia e cobra solução para produtores ameaçados por desintrusão

O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) participou, nesta quinta-feira, de uma grande mobilização no distrito de Tarilândia, em Jaru, onde produtores rurais protestam contra o risco de desintrusão na área próxima à Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Segundo ele, “milhares de pessoas” se reuniram no local em apoio às famílias que temem perder suas propriedades.
A comitiva também recebeu representantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Estiveram presentes a senadora Damares Alves, os senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, além de outros parlamentares que se somaram ao ato em defesa dos produtores.
Mosquini afirmou que o grupo busca impedir que terras ocupadas há décadas sejam incorporadas pela Funai ou pelo Incra como área indígena. “Estamos correndo contra o tempo para evitar que essas propriedades, fruto de décadas de trabalho e produção, sejam tomadas”, declarou.
No vídeo que acompanhou a publicação, o deputado reforçou que a situação do PA Jaruaru serve de alerta para outras regiões do Estado. “Amanhã poderá ser em outra propriedade. Estamos trazendo repercussão nacional para convencer a Funai e o Incra de que a melhor saída para esses produtores é não sair de cima da sua terra”, disse.
Produtores rurais, segundo ele, temem perder casas, lavouras e atividades construídas ao longo de anos. “Nossa luta é justa. Enquanto houver um produtor de pé, nós não vamos desistir”, afirmou o parlamentar.
