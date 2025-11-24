Deputado Laerte Gomes destina R$ 250 mil para as festividades de 48 anos de Ji-Paraná

Publicada em 24/11/2025 às 09h15
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) anunciou, por meio de suas redes sociais, a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil para o município de Ji-Paraná. O recurso foi utilizado para a realização das festividades em comemoração aos 48 anos de emancipação político-administrativa da cidade. A emenda garantiu a estrutura e a programação especial do evento, realizado no último final de semana e que reuniu milhares de pessoas.
No sábado (22), Ji-Paraná celebrou seu 48º aniversário, uma data marcante para a população. A emenda destinada pelo parlamentar possibilitou uma programação cultural e social diversificada, com shows, apresentações artísticas e atividades voltadas a todas as idades. A ação reforça o apoio do deputado ao desenvolvimento do município e contribui para o fortalecimento da identidade cultural e do sentimento de pertencimento da comunidade.
Segundo o parlamentar, Ji-Paraná merecia comemorações à altura de sua história e de sua importância para Rondônia. “É sempre uma alegria poder contribuir com o desenvolvimento e com os momentos importantes desse município que faz parte da minha trajetória”, destacou Laerte Gomes.
Foto: Arquivo
