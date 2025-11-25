Deputado Laerte Gomes comemora início de cirurgias ortopédicas realizadas pelo SUS em Ji-Paraná

Publicada em 25/11/2025 às 15h19
O deputado Laerte Gomes (PSD) compartilhou nas redes sociais a sua alegria com o começo das cirurgias ortopédicas de alta complexidade no Hospital Municipal Cãndido Rondon de Ji-Paraná, feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é diminuir a espera por esses procedimentos na região. Laerte havia destinado recursos por meio de uma emenda parlamentar justamente para viabilizar esses procedimentos.
Cirurgias ortopédicas de alta complexidade no Hospital Municipal Cãndido Rondon de Ji-Paraná (Foto: Assessoria Parlamentar)
Segundo Laerte, esse era um sonho seu e de toda a população ji-paranaense, que agora se tornou uma realidade. Essas cirurgias representam um grande avanço na saúde pública da região central do estado, proporcionando tratamentos importantes para pacientes que necessitam de intervenções ortopédicas mais complexas.
De acordo com o parlamentar, esse é um trabalho construído com dedicação e parceria, em conjunto com o governador do estado, coronel Marcos Rocha. Laerte Gomes agradeceu ao governador por atender mais um pedido feito pelo parlamentar. “Tudo isso chega como um presente especial pelos 48 anos de Ji-Paraná. Nosso compromisso com a saúde e com a população continua firme”, afirmou Laerte.
A ação em Ji-Paraná é uma iniciativa do parlamentar para melhorar o atendimento de saúde pública na região, garantindo que pacientes que aguardam há anos por cirurgias ortopédicas possam finalmente receber o tratamento necessário. Laerte explicou que a realização dessas cirurgias aqui mesmo no município não só eleva a qualidade dos serviços médicos oferecidos, mas também oferece uma alternativa mais acessível e eficiente para quem precisa de cuidados ortopédicos. Com essa medida, os moradores do interior do estado poderão evitar longos deslocamentos até outras cidades, economizando tempo e dinheiro durante o tratamento.
A celebração do deputado Laerte Gomes reforça o quanto ele valoriza o seu compromisso de melhorar a saúde pública. Garantir que as pessoas tenham acesso a cirurgias ortopédicas de alta complexidade é um passo importante para que todos recebam cuidados de que precisam. Esse avanço é resultado do trabalho em equipe entre o parlamentar e o governador, com o objetivo de oferecer uma assistência mais digna e eficiente para a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!