Deputado Laerte Gomes busca soluções para os Uru-Eu-Wau-Wau em Brasília

Publicada em 27/11/2025 às 08h10
Laerte Gomes, ao lado do deputado federal Lúcio Mosquini e do deputado estadual Ezequiel Neiva, durante reunião em Brasília sobre a desintrusão da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (Foto: Edilson Neves)
Na última quarta-feira (26), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) cumpriu agenda em Brasília para tratar do processo de desintrusão da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia. Ele esteve acompanhado do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-RO) e do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). Juntos, participaram de reuniões com órgãos do governo federal para discutir, principalmente, a retirada de ocupações irregulares nessas áreas, localizadas nos municípios de Alvorada do Oeste, Seringueiras e na região de Mirante da Serra.
A agenda reflete o compromisso com a proteção dos direitos dos povos indígenas e a busca por soluções para os conflitos fundiários. Na reunião, o deputado destacou a importância de dialogar com as autoridades responsáveis para agilizar os processos de desocupação das áreas invadidas e garantir segurança para todos os envolvidos.
A desintrusão é fundamental para assegurar a integridade do território, a preservação ambiental e as condições necessárias para que as comunidades Uru-Eu-Wau-Wau possam continuar vivendo de acordo com suas tradições e costumes. A iniciativa do deputado Laerte Gomes reforça a necessidade de respeito às áreas indígenas, especialmente em regiões sensíveis como Alvorada do Oeste, Seringueiras e Mirante da Serra.
