Deputado Jean Mendonça entrega ônibus para a Saúde em Espigão do Oeste

Publicada em 24/11/2025 às 11h45
Na última semana, o deputado Jean Mendonça (PL) participou da entrega de um ônibus destinado à Secretaria Municipal de Saúde de Espigão do Oeste. Este novo veículo, adquirido com uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, reflete o compromisso do deputado em apoiar a administração local, atendendo a uma solicitação feita pelos vereadores Severino Schulz, Genézio Mateus e Professor Hermes, além do ex-vereador Zonga Zoadir e do secretário Wilesmar Santos.
O prefeito Weliton Pereira fez questão de agradecer publicamente o apoio contínuo de Mendonça, que já destinou mais de R$ 6 milhões, de emenda parlamentar, para fomentar o desenvolvimento do município e melhorar a qualidade de vida da população. Ele também destacou a recente liberação de R$ 2 milhões para a pavimentação da estrada Rei Davi, um projeto que visa melhorar as condições de mobilidade e beneficiar centenas de famílias que dependem dessa via diariamente.
O vereador Genézio Mateus enfatizou a importância do apoio do deputado na busca por soluções às demandas dos cidadãos. Ele recordou que a aquisição do ônibus atende a uma antiga demanda da comunidade, especialmente para pacientes que necessitam de tratamento especializado em Porto Velho, os quais, agora, poderão viajar com mais conforto e segurança. “Na Câmara dos Vereadores, nós, Severino Schulz, Genézio Mateus e eu, temos um forte aliado no deputado Jean Mendonça para atender as reivindicações da população", concluiu.
Por sua vez, o deputado Mendonça ressaltou a importância de sua relação com Espigão do Oeste e a administração municipal. “Estamos sempre em diálogo com nossas lideranças locais, ouvindo as necessidades da população e levando suas demandas para a Assembleia Legislativa. Estamos certos de que, assim, conseguiremos liberar os recursos necessários para as áreas prioritárias do município, beneficiando tanto os moradores da cidade quanto os do campo”, afirmou, demonstrando seu comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da população local.
