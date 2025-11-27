Deputado Jean Mendonça entrega de equipamentos agrícolas em Espigão do Oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/11/2025 às 14h33
O deputado Jean Mendonça participou de uma entrega de equipamentos agrícolas na Quadra da Escola Aurélio, em Espigão do Oeste.
A atividade contou com a presença do prefeito professor Weliton e dos vereadores professor Hermes, Severino e Genézio. O ato contemplou a Associação de Produtores Rurais Beira Rio (ASPRORIO).
Segundo o parlamentar, a iniciativa ocorreu após solicitação do vereador professor Hermes.
Na ocasião, foram repassados um trator e uma ensiladeira à entidade. De acordo com o deputado, os equipamentos são destinados ao trabalho desenvolvido pela Associação. Em mensagem registrada no evento, ele declarou: “Seguimos trabalhando juntos por Espigão do Oeste!”
