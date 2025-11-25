Deputado Jean Mendonça entrega ambulância e implementos agrícolas em Novo Horizonte

Publicada em 25/11/2025 às 11h37
O deputado Jean Mendonça (PL) entregou uma ambulância ao prefeito Ronaldo Delazari do município de Novo Horizonte, além de implementos agrícolas essenciais para os agricultores locais. A liberação dos recursos para a aquisição da ambulância e dos equipamentos atendeu a solicitação do vereador Natan do Gás e tem como objetivo melhorar o atendimento aos pacientes, especialmente no distrito de Migrantenópolis. Para esse investimento, o deputado destinou R$ 220 mil para a ambulância e R$ 41 mil para os implementos, todos provenientes de emenda parlamentar.
Em parceria com o vereador Natan do Gás, o deputado Jean Mendonça tem se empenhado no desenvolvimento do município, buscando valorizar tanto o homem do campo quanto os moradores da cidade. O vereador enfatizou a importância dessa parceria política na efetivação de projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores. Ele destacou a satisfação dos agricultores da Associação Agrícola Lacerda e Almeida (ALA), que foram contemplados com equipamentos adquiridos com os recursos liberados.
O prefeito Ronaldo Delazari expressou sua gratidão ao deputado pela rápida resposta ao pedido do vereador, que resultou na entrega da ambulância para atender os moradores de Migrantenópolis. “Com alegria e compromisso, recebemos mais um reforço para a saúde do nosso município. Essa nova ambulância é fruto da união de esforços entre o vereador Natan, o deputado estadual Jean Mendonça e nossa administração”, declarou o prefeito.
O agricultor Daniel, presidente da ALA,destacou a relevância do apoio do deputado Jean Mendonça para os agricultores de Novo Horizonte, especialmente no distrito de Migrantenópolis. “Estamos celebrando a chegada dessa ambulância, que proporcionará mais agilidade no atendimento a pacientes graves ou com dificuldades de locomoção. Já em relação aos recursos liberados para a compra da grade niveladora, estamos bastante satisfeitos com esse apoio também ”, afirmou.
O deputado Jean Mendonça reafirmou seu compromisso em atender as demandas do município. “Nosso gabinete em Porto Velho está à disposição do vereador Natan do Gás. Vamos continuar trabalhando juntos para fortalecer as ações de desenvolvimento em Novo Horizonte e no distrito de Migrantenópolis,” concluiu.
