Deputado Jean Mendonça e autoridades locais acompanham avanço das obras na RO 494 em Primavera de Rondônia

Publicada em 12/11/2025 às 11h08
O deputado Jean Mendonça (PL), ao lado do prefeito Lucas Nunes e dos vereadores Professor Fábio, Júnior Lanzani e Lucinho da P1, vistoriou as obras de pavimentação asfáltica na RO-494, em Primavera de Rondônia. Esta importante iniciativa, realizada pelo Governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), foi solicitada pelo deputado Jean Mendonça e anunciada pelo governador Coronel Marcos Rocha no último dia 8 de julho.
A pavimentação de 8 km do trecho conhecido como "Kapa 24", que conecta o município à RO-491 (Linha-45), atende a uma demanda histórica dos produtores da região. Jean Mendonça destacou a relevância do diálogo para promover o desenvolvimento local, afirmando que “essas obras são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas”.
Em sua visita, o deputado também agradece ao governador Marcos Rocha pela rápida resposta a essa necessidade, ressaltando o comprometimento do governo com melhorias na infraestrutura em Rondônia. “O ritmo acelerado das obras evidencia a dedicação do governador e do diretor do DER, coronel Éder Fernandes, com os investimentos que vão impactar positivamente a vida dos moradores,” afirmou.
O prefeito Lucas Nunes enfatizou que essa obra era um anseio antigo da população e reconheceu a atuação decisiva do deputado Mendonça junto ao governador Coronel Marcos Rocha para que esse pedido fosse atendido. “Graças ao comprometimento do governador e do deputado, nossa cidade avança em infraestrutura, um passo essencial para o desenvolvimento de Primavera de Rondônia,” concluiu.
Os vereadores também ressaltaram a importância da pavimentação. O Professor Fábio, em nome do legislativo municipal, afirmou: “Reconhecemos a parceria do deputado Jean Mendonça, cuja atuação foi vital para a execução desta obra que trará muitos benefícios ao nosso município.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!