Deputado Jean Mendonça anuncia liberação de recursos para Presidente Médici

Publicada em 17/11/2025 às 08h20
Na última semana, o deputado Jean Mendonça (PL) informou ao prefeito Sérgio do Skinão que foi depositado na conta da prefeitura de Presidente Médici o valor de R$ 350 mil destinado à aquisição de uma ambulância Tipo B. A liberação dos recursos atendeu à solicitação do prefeito Sérgio, que agora trabalha na licitação e na compra do referido veículo. O prefeito declarou que o novo veículo terá um papel de extrema importância no transporte seguro e ágil, oferecendo apoio essencial aos pacientes da rede de saúde do município.
O deputado Jean Mendonça reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando em parceria com o prefeito Sérgio, buscando dar agilidade nas demandas da administração municipal. “O prefeito Sérgio tem em meu gabinete uma extensão do seu gabinete na prefeitura de Presidente Médici. Estamos comprometidos em apoiar sua administração e buscar soluções para as reivindicações da população”, afirmou.
Além disso, Jean Mendonça também está comprometido com o fortalecimento da agricultura em Presidente Médici e garantiu a liberação de R$ 150 mil para a Associação de Produtores Rurais do Assentamento Chico Mendes II (APRACHIM II).
Os recursos foram utilizados para a compra de uma colhedora de milho, um implemento que irá agilizar as tarefas diárias dos agricultores locais. O deputado também destinou mais de R$ 16 mil, via EMATER, para que a prefeitura realizasse a compra de um microtrator dirigível com roçadeira. “Reconhecemos a força e a importância da agricultura para o desenvolvimento do município de Presidente Médici. Por isso, estamos trabalhando para apoiar as associações dos agricultores”, afirmou.
