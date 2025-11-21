Deputado Fernando Máximo destaca investimentos e avanços na saúde de Vilhena

Publicada em 21/11/2025 às 11h22
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) publicou nesta semana um vídeo em que reforça os resultados alcançados na saúde de Vilhena, município que, segundo ele, “dá gosto de investir” devido à boa gestão e à aplicação eficiente dos recursos destinados.
Ao lado do secretário municipal de Saúde, Wagner Wasczuk, Máximo ressaltou a parceria consolidada com a administração do prefeito Flori, que tem promovido uma verdadeira transformação na rede municipal. O parlamentar destacou que todos os recursos enviados têm retornado diretamente em benefícios ao cidadão. “Aqui, todo o dinheiro que a gente coloca é bem investido e a gente vê as ações chegarem no atendimento da população”, afirmou.
Wagner reforçou o reconhecimento ao trabalho do deputado e lembrou que Máximo é hoje “o parlamentar que mais investe em saúde no município de Vilhena”. Entre as realizações, destacou-se a reforma e ampliação da UPA, que será reinaugurada em parceria com a UniNassau, oferecendo uma estrutura maior e mais moderna para os pacientes.
O deputado também informou que destinou recursos para a realização de cirurgias de catarata em todo o Cone Sul, contemplando sete municípios. No total, 1.189 procedimentos foram realizados em tempo recorde, reduzindo filas e garantindo qualidade de vida à população. Outras especialidades também estão sendo contempladas: cirurgias de quadril, coluna, vesícula, útero, hérnia e ovário, entre outras, somando alguns milhões de reais já investidos na área.
Máximo parabenizou o secretário Wagner, os colaboradores da saúde e o prefeito Flori pelo trabalho conjunto. “Quem ganha com tudo isso é a população de Vilhena, do Cone Sul e de todo o estado de Rondônia. Deus abençoe”, concluiu.
