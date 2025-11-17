Deputado Fernando Máximo celebra avanço de projeto que amplia avaliação odontológica para autistas não verbais

Publicada em 17/11/2025 às 15h33
O deputado federal Dr. Fernando Máximo (União Brasil-RO) celebrou a aprovação, na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 1.823/2024, que trata da indispensabilidade de avaliação odontológica prévia para pessoas autistas não verbais. O parlamentar, que integra a comissão, destacou a importância da medida e votou favoravelmente ao substitutivo apresentado.
Durante a reunião, o deputado ressaltou que o avanço do texto representa um passo significativo para garantir mais segurança e qualidade no atendimento odontológico a autistas que não conseguem relatar dor ou desconforto.
“Esse projeto busca ampliar a rede e o número de atendimentos odontológicos, especialmente para aqueles não verbais, que muitas vezes só descobrimos que estão sofrendo quando já apresentam abscesso dentário ou complicações graves”, afirmou.
Máximo também lembrou que muitos desses pacientes necessitam de sedação ou anestesia geral para a realização de procedimentos, o que reforça a importância de protocolos específicos e de equipes preparadas.
“Estamos lutando para ampliar essa rede e garantir atendimento adequado e humanizado. A aprovação na Comissão de Saúde é uma grande vitória, e com fé em Deus o projeto seguirá avançando nas demais comissões”, completou.
O parlamentar agradeceu o apoio dos colegas e reiterou seu compromisso com pautas que ampliem o acesso à saúde e melhorem a qualidade de vida das pessoas com TEA e suas famílias.
