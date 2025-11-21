Deputado Ezequiel Neiva acompanha avanço das obras de asfaltamento em Cerejeiras

Publicada em 21/11/2025 às 08h10
Deputado estadual Ezequiel (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) esteve novamente no município de Cerejeiras para acompanhar o avanço das obras de pavimentação que estão transformando a infraestrutura urbana da cidade. Durante a visita, o parlamentar conferiu de perto, juntamente com o prefeito Sinésio, os serviços de asfaltamento no bairro Primavera, onde as equipes trabalham intensamente para garantir melhor mobilidade e qualidade de vida à população.
Serviços de asfaltamento no bairro Primavera (Foto: Assessoria Parlamentar)
Ezequiel Neiva destacou o empenho do prefeito Sinésio José, cuja gestão tem se dedicado a cumprir todos os contratos de pavimentação firmados para o município. Mesmo enfrentando um período de clima instável, o prefeito tem aproveitado cada dia de sol para acelerar frentes de trabalho e garantir que obras essenciais saiam do papel. O deputado ressaltou ainda a importante parceria que Sinésio mantém com os vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Zeca Rolista e Marcão da Rádio, que têm atuado de forma alinhada para atender as demandas da comunidade e ampliar investimentos na infraestrutura local. R$ 2 milhões para recapeamento
R$ 2 milhões para a recuperação de vias pabimentadas com microrevestimento
Durante a agenda, Ezequiel Neiva lembrou que, na última semana, anunciou a liberação de R$ 2 milhões destinados às obras de recapeamento de vias urbanas, com aplicação de microrevestimento asfáltico. A técnica permitirá recuperar o pavimento antigo e garantir maior durabilidade do asfalto, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento de Cerejeiras. Segundo Ezequiel Neiva, as obras em andamento, somadas aos novos investimentos, representam um conjunto de ações que prepara a cidade para crescer com organização, segurança viária e melhores condições de tráfego.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!