Deputado Estadual Cirone Deiró assegura recursos para Centro de Hemodiálise em Cacoal

O Centro de Hemodiálise de Cacoal, mantido pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, foi contemplado com R$ 180 mil, assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Os recursos foram solicitados pelo vereador Paulinho do Cinema e serão usados na aquisição de medicamentos. “O Cirone é um parceiro que nunca fala não para os pedidos direcionados à saúde de nosso município”, disse Paulinho.
O centro atende mensalmente cerca de 170 usuários. Cada um faz três sessões de hemodiálise por semana. Atualmente estão sendo atendidos pacientes de Cacoal, Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Parecis, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e um do Estado do Mato Grosso.
Paulinho do Cinema disse que as dificuldades para se manter o Centro de Hemodiálise sempre foram muito grandes “e sem parcerias verdadeiras, seria ainda mais difícil”. Segundo o vereador, logo que a Prefeitura começou a administrar o local, ele passou a apoiar o trabalho desenvolvido, buscando a valorização dos servidores e a manutenção dos serviços oferecidos aos usuários. “Esses recursos, assegurados pelo deputado Cirone, têm uma importância muito grande, porque serão usados na compra de medicamentos que vão permitir que os pacientes continuem realizando suas sessões, que são fundamentais para que eles tenham uma melhor qualidade de vida”, disse.
Segundo Paulinho, Cirone Deiró tem trabalhado de acordo com as reais necessidades de cada município, sempre ouvindo os representantes locais. “Ele está sempre disposto a nos escutar, porque entende que o vereador acompanha o dia a dia da população”, disse.
