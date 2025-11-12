Deputado Estadual Cirone Deiró assegura recursos para Banda Marcial de Colégio Militar

Publicada em 12/11/2025 às 11h00
A Banda Marcial do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM IX), localizado em Cacoal, vai receber uniformes e bandeiras, com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró. Recentemente, a instituição foi contemplada com materiais esportivos e de pintura em tela, com recursos assegurados pelo parlamentar. Cirone foi o autor da proposta de criação da unidade militarizada, no município, apresentada ao governador, coronel Marcos Rocha.
Os recursos, no valor de R$ 122 mil, vão contribuir com o fortalecimento das atividades educacionais, esportivas e culturais da escola. Segundo a tenente da Polícia Militar, Rosiana Maria da Rosa, diretora geral do CTPM IX, o apoio do deputado representa um investimento direto no futuro dos alunos, incentivando as práticas esportivas e artísticas, garantindo melhores condições de aprendizado, desenvolvimento de talentos e crescimento pessoal.
De acordo com a tenente, a Banda Marcial da instituição vem alcançando posição de destaque na região, prestando serviços não só ao colégio, mas também à sociedade em geral de Cacoal e municípios vizinhos, durante eventos cívico-militares e comemorações diversas. Segundo ela, o CTPM IX conta com outros projetos sociais que também contribuem para o fortalecimento do desenvolvimento físico e intelectual dos estudantes, como judô, jiu-jitsu, krav-magá, karatê, xadrez, basquete, vôlei e futebol.
O CTPM IX atende aproximadamente 800 alunos, do 6º ano do fundamental ao 3º do ensino médio, nos períodos da manhã e da tarde. Com apenas cinco anos de existência, a escola já se tornou referência em qualidade de ensino no município, conquistando o 1º lugar no ensino médio e o 2º no fundamental, nas avaliações externas.
