Deputado Edevaldo Neves recebe representantes do Singeperon para tratar de pautas da categoria

O deputado Edevaldo Neves, em atividade na Assembleia Legislativa de Rondônia, registrou que iniciou a semana em Porto Velho cumprindo agenda relacionada à Polícia Penal e aos Agentes de Segurança Socioeducativos. Segundo ele, o objetivo foi manter diálogo sobre temas considerados relevantes para as duas categorias.
De acordo com o parlamentar, a agenda incluiu a visita do presidente do Singeperon, Thiago Maia, e do diretor de patrimônio do sindicato, Maicon Miler. No encontro, foram tratadas demandas apresentadas pela entidade e alinhadas as pautas que devem ser encaminhadas para a próxima sessão da Assembleia Legislativa.
Em manifestação publicada pelo deputado, ele afirmou: “Seguimos firmes, trabalhando com responsabilidade e diálogo para fortalecer a Polícia Penal e garantir melhores condições de trabalho aos servidores que atuam na linha de frente da segurança pública do nosso Estado.”
