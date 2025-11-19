Deputado Edevaldo Neves recebe lideranças de União Bandeirantes e discute demandas para o aniversário do distrito

Publicada em 19/11/2025 às 09h03
Em agenda realizada nesta semana na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Edevaldo Neves recebeu os parceiros de União Bandeirantes, Thiago Silva, Gledson Lima, Paulo Lubiana e Ney Alves, para tratar de uma série de demandas relacionadas ao distrito, que celebrará seu aniversário no próximo dia 3 de dezembro.
Durante o encontro, os representantes apresentaram reivindicações voltadas à melhoria da infraestrutura, organização do evento comemorativo e necessidades específicas da comunidade local. As solicitações englobam desde apoio institucional para a festa de aniversário até ações estruturantes que possam beneficiar os moradores de forma permanente.
Edevaldo destacou a importância do distrito para o desenvolvimento da região e garantiu apoio às iniciativas. Segundo ele, o diálogo direto com as lideranças fortalece as políticas públicas e ajuda a identificar, com mais precisão, as urgências de cada localidade.
Após a reunião no gabinete, o grupo também participou de um momento de alinhamento interno, reforçando o compromisso de União Bandeirante com o progresso e a união comunitária.
A data comemorativa do distrito promete movimentar a região, e as tratativas vão garantir que a celebração aconteça com organização, segurança e atenção às demandas da população.
