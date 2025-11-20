Deputado Edevaldo Neves destina R$ 200 mil para construção de banheiros públicos em Nova Brasilândia

Publicada em 20/11/2025 às 08h40
O deputado estadual Edevaldo Neves anunciou a destinação de R$ 200 mil para a construção de banheiros públicos no campo municipal e no campo society de Nova Brasilândia d’Oeste. A iniciativa atende a uma solicitação feita pelo vereador Lino Eletricista, que destacou a necessidade urgente de melhorar a infraestrutura dos espaços esportivos do município.
Segundo o parlamentar, a obra é aguardada há anos pela comunidade. Atualmente, os locais onde são realizados jogos, eventos esportivos e atividades de lazer familiar não possuem banheiros adequados, o que causa desconforto e limita o uso por atletas, visitantes e moradores que frequentam os espaços diariamente.
Edevaldo Neves ressaltou que investir em estrutura básica é fundamental para garantir dignidade aos usuários e incentivar a prática esportiva. “Estamos criando um ambiente mais organizado, seguro e acolhedor para todos”, afirmou.
O deputado reforçou ainda que segue trabalhando com responsabilidade e compromisso para atender as demandas dos municípios e contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.
A entrega do documento da emenda parlamentar ocorreu em reunião com lideranças locais, demonstrando mais uma ação voltada ao fortalecimento do esporte e da infraestrutura comunitária em Nova Brasilândia d’Oeste.
