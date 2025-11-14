Deputado Cirone Deiró assegura mais recursos para a saúde de Seringueiras

Publicada em 14/11/2025 às 13h40
O deputado estadual Cirone Deiró anunciou nesta quinta-feira (13), a liberação de mais R$ 350 mil para atender o Hospital Municipal de Seringueiras Fiorindo Vicensi, na aquisição de materiais ortopédicos. O dinheiro já está na conta da Prefeitura. A unidade de saúde já recebeu aproximadamente R$ 1,7 milhão, viabilizados pelo parlamentar.
Cirone já havia anunciado também, na última segunda-feira (10), a extensão de rede de energia elétrica no Loteamento Taboca. O trabalho será realizado pela empresa Energisa e deverá contemplar a infraestrutura necessária para garantir o fornecimento seguro e de qualidade às famílias beneficiadas. “Foi um pedido que fizemos à Energisa e hoje podemos dar essa boa notícia aos moradores”, disse o deputado.
Segundo Cirone, o trabalho de parceria com o vereador Zequinha, o prefeito Armando Silva, o vice Claudio do Maracujá e o governador, coronel Marcos Rocha, tem resultado em importantes benefícios para os moradores do município. “É um trabalho feito a muitas mãos, para atender a população de Seringueiras”, disse.
Além dos recursos viabilizados para atender a área da saúde, o deputado já assegurou R$ 300 mil para a Prefeitura fazer a recuperação das estradas rurais. Entre outras ações do parlamentar no município, estão investimentos nas áreas de educação, infraestrutura e agricultura familiar. “O deputado Cirone merece nosso reconhecimento, pelo grande trabalho que vem realizando em benefício da população do nosso município”, disse o vereador Zequinha.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!