CACOAL

Deputado Cássio Gois garante investimento para construção de pista de caminhada no Estádio Aglair Tonelli e reforça compromisso com o esporte

O ato oficializou a construção da tão aguardada pista de caminhada, viabilizada por meio de recursos destinados pelo deputado estadual Cássio Gois e atenderá uma demanda antiga dos moradores.