Deputado Alex Redano solicita novas viaturas para reforçar a segurança em Ariquemes

Publicada em 25/11/2025 às 09h46
O deputado Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo do estado, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), solicitando o envio de novas viaturas para atender demandas urgentes do município de Ariquemes. A medida busca fortalecer o patrulhamento e ampliar a proteção à população, especialmente às mulheres que dependem da atuação da ronda Maria da Penha.
Atualmente a equipe não dispõe de uma viatura exclusiva para o serviço e utiliza veículos de uso comum, sem caracterização específica da PM. Esse cenário reduz a eficiência do atendimento às vítimas e dificulta a rápida resposta às ocorrências.
A solicitação também contempla a necessidade de uma viatura para o Proerd do 7º BPM, um dos programas mais atuantes em todo o estado. O trabalho preventivo realizado nas escolas tem enfrentado limitações por falta de estrutura, já que o programa possui apenas um veículo antigo e nem sempre em condições adequadas de uso.
O parlamentar ainda destacou a demanda por uma viatura descaracterizada para atender o setor de inteligência NI P2. A única viatura disponível é uma caminhonete amplamente reconhecida por indivíduos envolvidos com o crime na região. Essa exposição tem prejudicado a realização de investigações e levantamentos de monitoramento em áreas de tráfico de drogas e outras ações estratégicas.
Em recente reunião com o comandante geral da Polícia Militar, o deputado Alex Redano foi informado de que existe disponibilidade de viatura para o setor de inteligência. O parlamentar reforçou a expectativa de que o bem seja entregue em breve, atendendo uma necessidade considerada essencial para a segurança pública de Ariquemes.
A solicitação apresentada busca garantir melhores condições de trabalho às forças de segurança e fortalecer as ações de policiamento no município. Alex Redano reiterou seu compromisso com a proteção da população e com a valorização das instituições responsáveis pela manutenção da ordem e da cidadania em Rondônia.
