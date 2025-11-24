Deputado Alan Queiroz destina R$ 900 mil para aquisição de medicamentos em Pimenta Bueno

Publicada em 24/11/2025 às 11h08
Com foco no fortalecimento da saúde pública em Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 900 mil em recursos para a compra de medicamentos no município de Pimenta Bueno. O valor já foi creditado na conta da prefeitura e representa um avanço importante para o abastecimento da rede municipal de saúde.
A destinação do recurso atende uma demanda urgente da gestão municipal e vai beneficiar diretamente a população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS). Com o investimento, será possível reforçar o estoque de medicamentos nas unidades básicas e ampliar a qualidade do atendimento prestado à comunidade. O apoio do deputado vem ao encontro das necessidades enfrentadas pelos municípios do interior, que muitas vezes lidam com a escassez de recursos para suprir demandas básicas da saúde pública.
O deputado Alan Queiroz destacou o seu comprometimento com investimentos voltados ao fortalecimento da saúde no estado. “Nosso objetivo é garantir que nenhuma família fique sem atendimento por falta de medicamentos. Trabalhamos com seriedade, compromisso e respeito pelas pessoas. Esse recurso vai fortalecer a saúde em Pimenta Bueno e oferecer mais dignidade a quem precisa dos serviços públicos,” afirmou o parlamentar.
Com mais esse investimento, o deputado Alan Queiroz reafirma seu compromisso com o bem-estar da população rondoniense, promovendo ações concretas que fortalecem os municípios e garantem melhorias na qualidade de vida dos cidadãos.
