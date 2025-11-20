Deputado Alan Queiroz destina R$ 600 mil para compra de medicamentos em Rolim de Moura

Publicada em 20/11/2025 às 08h40
Para fortalecer a rede pública de saúde, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 600 mil para a aquisição de medicamentos ao município de Rolim de Moura. O recurso atende a uma solicitação do prefeito Aldo Júlio e será utilizado para garantir o abastecimento da rede pública de saúde e oferecer à população acesso a tratamentos com mais eficiência e segurança.
A iniciativa tem como principal objetivo garantir que os postos de saúde e a farmácia municipal estejam sempre supridos com os medicamentos essenciais. A destinação fortalece os serviços básicos de saúde, assegurando mais dignidade e bem-estar à população, especialmente às famílias que mais dependem do sistema público.
O deputado Alan Queiroz reforçou o compromisso com a saúde pública e o trabalho em parceria com os municípios. “Sabemos da importância de um sistema de saúde que funcione e atenda às necessidades da população. Essa destinação de R$ 600 mil é mais do que um investimento, é um compromisso com a vida das pessoas. A saúde precisa de atenção contínua, e vamos continuar atuando para garantir avanços reais”, afirmou.
Com a chegada dos recursos, o município de Rolim de Moura poderá atender com mais eficiência a demanda por medicamentos e fortalecer a rede pública de saúde. A parceria entre o município e o deputado Alan Queiroz demonstra o resultado de um trabalho conjunto em favor do bem-estar da população.
