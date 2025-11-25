Deputado Alan Queiroz anuncia destinação de R$ 70 mil para estrutura veterinária em Pimenta Bueno

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 25/11/2025 às 17h01
O deputado Alan Queiroz informou a destinação de R$ 70 mil para ações de proteção e bem-estar animal em Pimenta Bueno. Segundo ele, o investimento será direcionado à estruturação da sala cirúrgica e à realização de procedimentos veterinários no município.
O parlamentar relatou que a iniciativa atende a um pedido da vereadora Ana Paula, citada por ele como parceira que atua em defesa da causa animal. De acordo com Queiroz, a medida tem o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas ao atendimento dos animais.
Ele afirmou que segue trabalhando com responsabilidade e compromisso com Pimenta Bueno.
