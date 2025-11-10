Deputada Sílvia Cristina recebe o Troféu Força Empreendedora, entregue pela CMEC/RO

Publicada em 10/11/2025 às 11h10
A deputada federal Sílvia Cristina recebeu o Troféu Força Empreendedora, na categoria Liderança e Representatividade no Setor Público, concedido pela CMEC/RO (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura Rondônia), que é vinculado à Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer).
“Muito feliz em receber essa homenagem, que é um reconhecimento ao nosso trabalho. Gratidão pelo reconhecimento, que nos motiva a trabalhar ainda mais para cumprir a nossa missão maior, que é cuidar da nossa gente”, disse a deputada.
O troféu foi entregue pela presidente da Facer e do CMEC/RO, Kelly Naahmara, que destacou a trajetória inspiradora de Sílvia Cristina. “A deputada Sílvia tem um trabalho maravilhoso, reconhecido por toda a sociedade e faz jus ao troféu, com todo o mérito”.
O evento foi realizado na Fazenda Minuano, em Presidente Médici, e homenageou mulheres empreendedoras, em diversas áreas, mostrando a força feminina, que a cada dia ocupa mais espaços na sociedade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!