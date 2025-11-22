Deputada Sílvia Cristina recebe o título de cidadã honorária de São Felipe do Oeste

Publicada em 22/11/2025 às 10h18
A deputada federal Sílvia Cristina foi agraciada com mais um título honorário de cidadã. Desta vez, a honraria foi concedida pela Câmara Municipal de São Felipe do Oeste, após ser aprovada por unanimidade pelos vereadores, com apoio do prefeito Ney da Paiol, por iniciativa do vereador Professor Rony.
“Fico muito feliz e até sem palavras pelo tanto de carinho que tenho recebido, nos quatro cantos do Estado. É mais um município que me concede a honraria de cidadã honorária e agora tenho a honra de dizer que sou uma cidadã Felipense”, disse a deputada.
Sílvia Cristina comentou ainda que “sei que a nossa responsabilidade aumenta, a cada reconhecimento que recebo, pois as pessoas simbolizam com esse gesto que reconhecem e confiam em nosso trabalho. Por isso, vamos seguir atuando em parceria com São Felipe do Oeste e os demais municípios, para promover benefícios à população”.
Na solenidade de entrega do título, muitas pessoas prestigiaram. O vereador Rony, autor do projeto de concessão do título, o prefeito Ney da Paiol e os vereadores Leisa, Beto e Padeiro, entre outras lideranças, estavam presentes.
