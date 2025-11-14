Deputada Sílvia Cristina recebe o título de cidadã honorária de Parecis

Publicada em 14/11/2025 às 11h01
A deputada federal Sílvia Cristina foi agraciada com o título honorário de cidadã de Parecis. A honraria foi uma iniciativa do vereador Bruno do Karatê, aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, com apoio direto do prefeito Marcondes Carvalho e da vice-prefeita Fabiana.
“Tenho um carinho especial por todo o Estado de Rondônia, que me acolheu, me amparou e me deu oportunidades. Em todas as cidades que vou, sou recebida com respeito e carinho, mas em Parecis sempre foi um algo a mais e ser cidadão parecisense me enche de orgulho”, disse a deputada, após receber o título, na noite desta quinta-feira (13), na Câmara Municipal, que teve seu espaço todo ocupado pela população, em reconhecimento ao trabalho da parlamentar.
Para Sílvia Cristina, “a homenagem aumenta a nossa responsabilidade com a população de Parecis e vamos seguir trabalhando para cuidar das pessoas e fazer o bem, pois só faz sentido estar na vida pública se for para fazer o bem. Minha gratidão ao vereador Bruno e aos demais vereadores por essa honraria. Agradecer ao prefeito Marcondes Carvalho e à vice-prefeita, Fabiana por esse momento tão significativo, com tantas pessoas ocupando as galerias da Câmara, para nos prestigiar. Gratidão a todos vocês”.
