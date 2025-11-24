Deputada Sílvia Cristina prestigia festividades em comemoração aos 48 anos de Ji-Paraná

Publicada em 24/11/2025 às 10h18
A deputada federal Sílvia Cristina participou das festividades em comemoração aos 48 anos de emancipação política de Ji-Paraná, cidade que ela escolheu para viver e que a acolheu há mais de 20 anos, oferecendo oportunidades de crescimento profissional e pessoal, onde construiu amizades sólidas e iniciou a sua trajetória política.
“Ji-Paraná é a cidade do nosso coração, foi aonde chegamos em Rondônia e estabelecemos a nossa vida. Sou professora concursada no Estado, atuando em Ji-Paraná, fui apresentadora de rádio e TV na cidade, a vereadora mais votada e sou deputada federal, com a nossa base no município. Tenho um carinho, gratidão e afinidade enorme com Ji-Paraná”, disse a deputada.
Ela parabenizou o prefeito Affonso Cândido e toda a sua equipe, pela festa que celebrou os 48 anos da cidade. “Foi um evento lindo, muito organizado, com diferentes atrações e à altura do que Ji-Paraná merece, trazendo shows gospel, música sertaneja, passeio ciclístico e outras atrações. Parabéns ao prefeito e sua equipe pelo trabalho e parabéns a todos os ji-paranaenses pelos 48 anos”, finalizou.
