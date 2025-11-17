Deputada Sílvia Cristina faz a entrega de R$ 200 mil para o Lar do Idoso em Jaru

Publicada em 17/11/2025 às 15h02
A deputada federal Sílvia Cristina fez a entrega de um cheque de R$ 200 mil para o Lar do Idoso em Jaru, recurso que será aplicado na manutenção e custeio da entidade. Ela reafirmou seu compromisso em apoiar instituições com trabalho social que atendem à comunidade.
“É uma alegria enorme, quando conseguimos que a nossa missão de cuidar de gente, de quem mais precisa, seja cumprida. O Lar do Idoso em Jaru é mais uma entidade que faz um trabalho grandioso e estamos ajudando na manutenção e custeio”, disse a deputada.
O prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito, da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, além da presidente da Câmara, Tatiane da Saúde e os vereadores Orlando dos Anjos e Josemar da 34, prestigiaram a solenidade de entrega do cheque simbólico.
O recurso será aplicado no custeio de despesas essenciais, como alimentação, produtos de limpeza, gás de cozinha, combustível, uniformes, materiais de expediente, além do pagamento de água, energia, internet, manutenção de aparelhos de ar-condicionado, apoio a profissionais, entre outros serviços indispensáveis para o funcionamento do Lar.
