Deputada Sílvia Cristina destaca a força cultural e da tradição do Duelo da Fronteira

Publicada em 18/11/2025 às 14h10
A deputada federal Sílvia Cristina prestigiou no final de semana o Festival Folclórico Duelo da Fronteira, em Guajará-Mirim, com a apresentação dos bois Malhadinho e Flor do Campo, no bumbódromo Márcio Menacho, levando muita gente para apreciar a cultura e a tradição do evento, um dos mais importantes do Estado.
“O Duelo da Fronteira é uma festa linda, cheia de luzes, brilho e de alegria. É cultura, tradição e folclore que nos enche de orgulho, pois tem um valor enorme para a nossa identidade rondoniense. Foi um evento maravilhoso, com os bois Malhadinho e Flor do Campo fazendo um grande espetáculo, com as torcidas dando um show à parte”, disse a deputada.
Sílvia Cristina acompanhou o evento ao lado do prefeito Netinho, do vice-prefeito Ricardinho, vereadores, lideranças e do povo de Guajará-Mirim, que sempre a acolhe com muito carinho. Neste ano, o boi Malhadinho foi o campeão, pela terceira vez seguida, do festival Duelo da Fronteira.
“Uma festa linda, cheia de cores, de brilho, de dança e de alegria! Recomendo a quem ainda não conhece, se programar para conhecer, mais essa linda manifestação cultural de nossa Rondônia!”, completou a deputada.
