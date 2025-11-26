Deputada Sílvia Cristina cobra mais uma vez a votação da PEC 47 da transposição

Publicada em 26/11/2025 às 09h44
A deputada federal Sílvia Cristina cobrou a votação da PEC 47 pelo plenário da Câmara dos Deputados. A PEC 47 garante a transposição dos servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e do Amapá aos quadros da União.
“A PEC 47 está parada há mais de dois anos na Casa e sem nenhum avanço e por isso uso a tribuna, mais uma vez, para cobrar que seja colocada em pauta e votada. A PEC não ser aprovada, faz os servidores perderem direitos e seguem sendo injustiçados”, disse a deputada.
Em um duro discurso, ela classificou a demora na votação da PEC 47 como “inaceitável e vergonhosa essa demora”, cobrando do presidente da Câmara, Hugo Motta, que cumpra o compromisso assumido e coloque a matéria em votação no plenário.
“Até agora, o presidente Hugo Motta não cumpriu com a sua palavra e o ano está terminando, sem nenhuma sinalização de avanço, infelizmente. Não dá mais para esperar, é uma questão de justiça assegurar a transposição dos servidores. Presidente Hugo Motta, tire a PEC 47 da gaveta e traga ao plenário. Já passou da hora, ninguém aguenta mais esperar!”, finalizou.
