Deputada Lebrinha solicita à SEDUC reforma nas salas da Escola Jorge Teixeira, em Ariquemes

Publicada em 28/11/2025 às 10h10
A deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) apresentou indicação à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) para a reforma das salas de aula da Escola Jorge Teixeira, em Ariquemes. A solicitação ocorre após a constatação de situações que afetam o ambiente escolar e o bem-estar de alunos, professores e demais profissionais.
O pedido foi encaminhado a partir da demanda apresentada pelo apoiador Marcelo da Silva Nascimento, que acompanha as necessidades da comunidade escolar desde o início do mandato da parlamentar. Segundo Lebrinha, a intervenção é necessária para garantir condições básicas ao processo de ensino.
“Uma estrutura adequada influencia diretamente no aprendizado. O compromisso do mandato é assegurar que as escolas ofereçam ambientes seguros e apropriados aos estudantes”, afirmou a deputada.
A Escola Jorge Teixeira registra média anual de aproximadamente 269 matrículas. A unidade é referência no município e recebe alunos de diferentes regiões, o que reforça a necessidade de manutenção contínua para atender ao fluxo de estudantes e às exigências pedagógicas.
Com a indicação, a parlamentar solicita que a SEDUC adote as providências necessárias para melhorar as condições físicas da escola e fortalecer a qualidade da educação oferecida à população de Ariquemes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!