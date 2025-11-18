Deputada Gislaine Lebrinha apresenta indicação de construção de nova escola em Seringueiras

Publicada em 18/11/2025 às 08h10
A deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) apresentou indicação à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) que solicita a construção de uma escola com 12 salas de aula, refeitório, banheiros e quadra coberta para atender alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental no município de Seringueiras.
A demanda foi apresentada pelas vereadoras Jéssica da Saúde e Juliane Crestani, que destacaram a necessidade de uma estrutura adequada para acompanhar o crescimento da comunidade escolar. Elas reforçaram que um novo espaço ampliará as condições de ensino e criará oportunidades para o desenvolvimento das crianças do município.
Segundo a deputada, a iniciativa atende a uma demanda urgente da população.
“A expansão da rede escolar é decisiva para garantir o acesso das crianças a um ambiente apropriado e preparado para o aprendizado”, afirmou Lebrinha.
A parlamentar solicitou prioridade no trâmite da proposta e ressaltou que a construção da unidade contribuirá para fortalecer a educação de Seringueiras.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!