ENTREVISTA

“Dentro da Casa, eu nunca ouvi falar dessa palavra”, diz presidente ao ser questionado sobre rachadinhas na Câmara de Vereadores

Presidente da Câmara diz que montou controle interno, nega propina, confirma que “alguns vereadores” tomaram empréstimo e sustenta que a anulação de ato do Executivo sobre o lixo foi “política”