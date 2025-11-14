Delegado Camargo cobra maior agilidade na chegada da

Publicada em 14/11/2025 às 08h30
Deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) apresentou a Indicação 15097/2025, solicitando ao governo do estado maior agilidade e transparência no cronograma de atendimento da "Carreta da Ressonância Magnética", especialmente quanto à previsão de chegada e início dos atendimentos no município de Vale do Anari.
No documento, o parlamentar questiona a data oficial de deslocamento da unidade, o tempo de permanência no município, o quantitativo de exames previstos, além dos critérios de agendamento e priorização dos pacientes.
Conforme o deputado, a iniciativa é importante para descentralizar o acesso a exames de alta complexidade, especialmente em regiões distantes dos grandes centros. No entanto, ele ressaltou que a demora e a falta de informações sobre o cronograma têm gerado preocupação entre os moradores que aguardam o serviço.
“A população precisa saber quando será atendida. Estamos cobrando agilidade e clareza no cronograma para que o serviço chegue quanto antes e atenda quem mais precisa”, destacou Camargo.
Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o parlamentar reforçou que tem acompanhado de perto as ações da área da saúde, defendendo mais eficiência e transparência na execução das políticas públicas. Segundo o parlamentar, a fiscalização e o acompanhamento das ações do governo são fundamentais para garantir que os recursos sejam aplicados de forma correta e que os serviços cheguem efetivamente à população.
