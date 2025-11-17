Delegação recebe kits e inicia participação nas Paralimpíadas Escolares 2025, em São Paulo

Publicada em 17/11/2025 às 14h29
A delegação de Rondônia embarcou nesta segunda-feira (17), para a edição 2025 das Paralimpíadas Escolares, cuja cerimônia de abertura também ocorre hoje, na Quadra Multiuso do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo. O evento será realizado até o dia 28 de novembro, com atividades concentradas no CTPB, estrutura referência na América Latina para o paradesporto. O estado será representado por 95 participantes, entre técnicos, staff e dirigentes, e estudantes-atletas que disputarão provas de atletismo, bocha adaptada, tênis de mesa e natação.
A iniciativa integra o calendário oficial do movimento paralímpico brasileiro e reúne jovens de 11 a 18 anos de todas as unidades federativas, em 15 modalidades, organizadas pelo Comitê Paralímpico do Brasil (CPB), com apoio do Ministério do Esporte. No domingo (16), os estudantes-atletas que irão competir no primeiro bloco receberam do governo de Rondônia, kit completo de participação, composto por agasalho, camiseta, calça, bolsa e squeezes, além do custeio de despesas com transporte terrestre, hospedagem local e passagens aéreas de ida e volta. Já em São Paulo, a hospedagem, a alimentação e o translado são garantidos pelo CPB, responsável pela coordenação nacional do evento.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou o comprometimento do estado com o desenvolvimento do esporte inclusivo. “O governo tem trabalhado para garantir que cada estudante-atleta tenha oportunidades reais de crescimento e participação. As Paralimpíadas Escolares representam um momento de superação e conquista, e Rondônia segue fortalecendo políticas que valorizam o esporte como instrumento de inclusão, autonomia e transformação social.”
O chefe da delegação rondoniense, Zairton Alves, destacou o impacto da participação do estado no maior evento escolar paralímpico da América Latina. “Esta é uma oportunidade única para nossos atletas mostrarem seu potencial e vivenciarem o esporte como ferramenta de inclusão. A delegação está preparada e motivada para representar Rondônia com responsabilidade e orgulho. Ver o crescimento do paradesporto no estado e acompanhar o desenvolvimento desses jovens é algo que nos inspira diariamente.”
O coordenador de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), Alan Raniere, enfatizou o papel educacional do evento. “As Paralimpíadas Escolares transformam trajetórias. Cada atleta que viaja carrega consigo não apenas o desejo de competir, mas toda uma rede de apoio formada por profissionais, famílias e escolas. O esporte paralímpico abre portas, fortalece vínculos e mostra que a educação inclusiva é um caminho real e possível.”
REVELAÇÃO DE TALENTOS
As Paralimpíadas Escolares são um dos principais pilares do movimento paralímpico brasileiro e têm revelado talentos em todo o país. Segundo o Comitê Paralímpico do Brasil, entre os 120 atletas que representaram o país no ParaPan de Jovens, 104 passaram pelas Paralimpíadas Escolares, sendo 56 oriundos do Projeto Centros de Referência Paralímpico, responsáveis por 46% das medalhas brasileiras.
Entre esses talentos está a rondoniense Gabrielly Alves, 17 anos, estudante da Escola Estadual Jean Piaget e integrante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Espigão do Oeste, que conquistou medalha de prata na bocha adaptada no ParaPan de Jovens 2025, em Santiago. A estudante conheceu a modalidade nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), promovidos pelo governo de Rondônia, por meio da Seduc, em 2022, e desde então vem acumulando conquistas regionais, nacionais e internacionais, destacando-se como campeã brasileira e vice-campeã internacional.
