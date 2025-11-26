Definido grupo do União Cacoalense na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Publicada em 26/11/2025 às 11h49
Na noite desta terça feira a Federação Paulista de Futebol realizou o sorteio dos grupos dos clubes participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, o representante de Rondônia ficou no grupo 16 sediado na cidade de São Carlos ao lado do time da casa Grêmio São Carlense, Real Brasília e Santos e União Cacoalense. A Federação Paulista deve divulgar nos próximos dias a tabela completa com datas e horários dos jogos.
Para a edição 2026 da Copinha, o formato de disputa permanece inalterado. As 128 equipes participantes foram distribuídas em 32 grupos, cada um com quatro times, e apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata após as três rodadas iniciais. A partir da segunda fase, todas as partidas serão eliminatórias e disputadas em jogo único, com decisão nos pênaltis em caso de empate no tempo normal. O torneio terá início no dia 02 de janeiro e se encerrará no dia 25, aniversário da capital paulista, no Pacaembu.
O União Cacoalense conquistou o direito de disputar a maior competição de futebol de base do Brasil, ao ser campeão Rondoniense Sub-20 deste ano, superando na final a equipe do Sport Genus em dois jogos.
