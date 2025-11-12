Definida datas e tabela do Rondoniense de futebol Feminino 2025

Publicada em 12/11/2025 às 09h45
O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia definiu as datas e tabela do Campeonato Rondoniense de Futebol feminino 2025, as equipes do Sport Genus de Porto Velho, Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube, Rondoniense Social Clube e a estreante Desportiva Itapuense do município de Itapuã do Oeste.
As equipes iniciam a disputa do título do Rondoniense Feminino 2025 no dia 22 de novembro, sendo a primeira partida entre Rondoniense e Brazuca às 16h em local ainda a ser definido, no dia seguinte e no mesmo horário entram em campo o Sport Genus e Desportiva Itapuense.
As quatro equipes se enfrentam em turno único e as duas que somarem mais pontos, melhores classificadas, decidem o título do Rondoniense Feminino 2025, final prevista para o dia 13 de dezembro. Confira a tabela
