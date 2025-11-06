Definida datas dos jogos de futebol do Rondoniense 2025 Série B

Publicada em 06/11/2025 às 09h30
Definidos os jogos do Rondoniense Série B, o Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, comunicou que as partidas entre União Cacoalense e Rondoniense Social Clube devem acontecer nos dias 16 e 19 de novembro, as duas partidas em Porto Velho de acordo com a IMT, Informação de Modificação de Tabela.
Dessa formas as equipes do Rondoniense Social Clube e União Cacoalense devem jogar na partida de ida no dia 16 de novembro, domingo às 15h30 no estádio Aluízio Ferreira. A segunda partida numa quarta feira no dia 19 de novembro no mesmo horário também no estádio Aluízio Ferreira.
As equipes do Rondoniense Social Clube e do União Cacoalense jogam pelo título da competição do Rondoniense 2025 Série B e as duas equipes devem participar da Rondoniense Série A de 2026, principal competição do futebol rondoniense.
