Defesa de Dado critica Justiça após medidas protetivas concedidas à ex

Publicada em 21/11/2025 às 10h17
A concessão de medidas protetivas para Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dado Dolabella, movimentou o caso nesta quinta-feira (20). A decisão levou o ator a divulgar um posicionamento público por meio de sua equipe jurídica, que rebateu pontos da investigação e voltou a afirmar que ele não recebeu as cautelares que havia solicitado.
No comunicado enviado ao Portal LeoDias, os advogados de Dado alegaram que, mesmo após registrar denúncias contra o ator, Marcela teria mantido tentativas de contato — inicialmente por mensagens e ligações, e depois por intermédio de terceiros. Por isso, o ator pediu à Justiça que a ex fosse proibida de procurá-lo, mas o pedido foi negado. “Lamentamos que não existam medidas protetivas para homens”, declarou a defesa.
A nota também menciona o pedido de prisão que teria sido requerido pela equipe de Marcela. Segundo os advogados de Dado, a decisão desta quinta confirmou que não havia base legal para essa solicitação. Eles afirmam que esse tipo de medida protetiva é normalmente concedido quando a mulher relata medo, sem necessidade de apresentação imediata de provas.
Ao final, a equipe jurídica do ator diz esperar que, com as medidas concedidas à modelo, qualquer comunicação entre as partes seja interrompida. “Mesmo sem proteção para Dado, esperamos que ela cesse definitivamente todas as tentativas de contato”, concluiu o texto.
