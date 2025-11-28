Débora Maia, mãe de Mel Maia, é encontrada morta em casa no Rio

Publicada em 28/11/2025 às 15h44
Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Metrópoles, que relatou que o corpo foi localizado por uma funcionária da residência onde Débora vivia.
Pouco depois, a equipe da atriz confirmou o falecimento por meio de um comunicado publicado nas redes sociais. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia”, informou a nota. A mensagem ainda pediu compreensão e respeito ao momento delicado vivido pela família: “Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família.”
A Rádio Itatiaia informou que procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro e segue aguardando detalhes sobre o caso.
Segundo informações do colunista Leo Dias, Débora enfrentava depressão e vivia sozinha desde a separação de Luciano Souza, pai de Mel. Ainda de acordo com o portal, mãe e filha estavam afastadas há cerca de um ano devido a conflitos na relação.
