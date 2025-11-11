De atletas e técnicos a gestores: servidores representam gerações que fizeram o Joer crescer

Publicada em 11/11/2025 às 15h29
Durante a Fase Estadual Infantil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), realizada de 3 a 13 de novembro, em Cacoal, dois servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) reforçam o elo entre passado e presente da maior competição estudantil do estado. Paulo Roberto, de 65 anos, e Antônio Tabosa, 64, representam gerações que ajudaram a construir a história do esporte escolar rondoniense desde os primórdios do Joer, criado em 1973.
Com 41 anos dedicados à Seduc e à organização do Joer, Paulo Roberto iniciou sua trajetória em 1984 como técnico de basquetebol da equipe de Ariquemes. Formado em educação física, ele acompanhou a evolução do evento e hoje atua na Gerência de Esporte Escolar (Cefacee), responsável pela logística técnica, controle de boletins e homologação de resultados. “O Joer faz parte da minha vida. Vi gerações de estudantes crescerem e se transformarem por meio do esporte. Cada edição é uma nova oportunidade de ver sonhos se concretizando”, afirmou.
Antônio Tabosa também carrega uma história de vida ligada ao Joer. Servidor público há 46 anos, ele começou como atleta de handebol, conquistando o tetracampeonato entre 1976 e 1980, dos 14 aos 18 anos. Formado em educação física em 1985, foi técnico da modalidade até 1998 e, a partir de 1999, passou a contribuir na área administrativa da Seduc, atuando no setor de compras e, posteriormente, na Cefacee. “Participei como atleta, técnico e agora na organização. O Joer é um projeto que vai além da competição, ele forma cidadãos e reforça valores que levamos para a vida inteira”, destacou.
Antônio Tabosa, o primeiro da fila, competindo no Joer na modalidade handebol, entre 1976 e 1980
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o comprometimento de servidores com décadas de dedicação é um exemplo de vocação pública. “Os servidores que atuam no Joer ajudam a consolidar o Jogos Escolares em um símbolo de integração, cidadania e superação para jovens de todo o estado”, salientou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, enfatizou que a trajetória dos servidores inspira as novas gerações. “O Joer é resultado do trabalho de muitas mãos, e cada servidor que dedica sua vida à Educação e ao esporte deixa um legado de amor e compromisso com a formação humana dos estudantes.”
HISTÓRIA
Criado em 1973, o Joer nasceu do idealismo de professores e gestores que buscavam integrar estudantes do então Território Federal de Rondônia por meio do esporte. Segundo estudo histórico publicado pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), a iniciativa teve forte influência do Projeto Rondon, que levava ao interior do país jovens universitários com espírito de cidadania e engajamento social.
A primeira edição do Joer, em 1973, reuniu cerca de 500 estudantes em modalidades como basquete, vôlei, handebol, atletismo, natação, xadrez e tênis de mesa, com participação de apenas três municípios: Porto Velho, Guajará-Mirim e Vila de Rondônia (atual Ji-Paraná). Na década de 1970, os jogos cresceram rapidamente, alcançando 4 mil atletas em 1979 e incorporando categorias infantil e juvenil. A partir de 1978, o evento passou a ser regulamentado por decreto, integrando oficialmente o calendário esportivo do governo e tornando-se base para a seleção de atletas rondonienses nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).
Mais de meio século depois, o Joer continua promovendo a integração entre estudantes e fortalecendo o esporte escolar, sustentado por histórias de dedicação, que transformaram a paixão pelo esporte em legado para a educação de Rondônia.
Fotos: Ananda Carvalho
Comentários
Seja o primeiro a comentar!