Davi Brito anuncia que quer virar produtor de ovos de galinha: “Vou ser o maior”

Publicada em 19/11/2025 às 10h11
Davi Brito voltou a movimentar as redes sociais após revelar que está prestes a investir em um novo rumo profissional. Em vídeo publicado nesta semana, o ex-BBB contou que pretende entrar de vez no setor rural e iniciar a produção de ovos de galinha.
Aos 23 anos, Davi afirmou que está determinado a crescer na área e disse que vê o projeto como parte de um futuro promissor. “Eu vou ser o maior produtor de ovo de galinha. Vou vender muitos ovos. Confio em Deus e tô lutando pra isso. Sei que nada é fácil, mas vou conseguir”, declarou.
O anúncio gerou reação imediata entre os internautas, que fizeram comentários divididos. Parte do público ironizou a mudança de planos do baiano, dizendo que ele “não sabe o que quer da vida” e comparando a decisão a “Barbie quase profissões”. Outros afirmaram acreditar que ele está “perdido”, sem encontrar uma vocação definitiva.
