“Dar conforto a quem ama”, diz João Gomes sobre conciliar carreira e paternidade

Publicada em 29/11/2025 às 10h58
Enquanto cumpre uma rotina intensa de shows pelo país, João Gomes, 23, tem dividido a atenção entre a vida artística e a criação dos dois filhos pequenos, Joaquim, de 2 meses, e Jorge, de 1 ano. Em conversa com a CNN, o cantor afirmou que o maior desafio atualmente é encontrar equilíbrio para estar presente na família sem descuidar do trabalho.
O artista contou que, apesar das alegrias que o sucesso traz, o foco permanece na responsabilidade de sustentar e garantir tranquilidade aos filhos. Para ele, a fama não elimina o esforço diário. “A gente que veio do campo sabe que precisa trabalhar duro para dar conforto a quem ama”, resumiu.
João descreveu ainda o contraste entre os compromissos da estrada e a rotina com as crianças. Disse que valoriza cada reconhecimento que recebe na música, mas reforçou que o verdadeiro alívio é retornar ao lar. “O mais importante é ter uma casa para voltar”, afirmou.
Segundo o cantor, manter a cabeça no lugar só é possível graças ao suporte de pessoas próximas, que o ajudam a lidar com a pressão da carreira. Ele reconhece que a vida artística tem altos e baixos, mas garante que, independentemente das mudanças, continua priorizando a família enquanto constrói o futuro dos filhos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!