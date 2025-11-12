Dado Dolabella rebate ex-namorada após acusação de pressão para interromper gravidez

Publicada em 12/11/2025 às 10h53
O ator Dado Dolabella se pronunciou nesta terça-feira (11) sobre as declarações da ex-namorada Marcela Tomaszewski, que afirmou ter sido pressionada por ele a interromper uma gravidez. A polêmica teve início após uma entrevista concedida por Marcela, na qual ela disse ter suspeitado estar grávida durante o relacionamento.
Em resposta, Dado negou a versão apresentada pela ex e afirmou que nunca houve “falso positivo”. “Isso de falso positivo nunca aconteceu! Foi ela que começou a falar que estava grávida, aí eu fui na farmácia, comprei o teste, o teste deu negativo e vida que segue”, declarou o ator em áudio enviado ao portal LeoDias.
Segundo Dado, ele tentou tranquilizar Marcela durante o episódio. “Ela ficou ali desesperada dizendo que estava grávida e eu ainda falei para ela: ‘calma que, se você tiver grávida, eu estou aqui e vou assumir’”, relatou. O artista concluiu lamentando a repercussão do caso: “Até ontem não existia nada disso, hoje já tem essa história, amanhã vai ser outra coisa, é lamentável, né?”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!