Dado Dolabella publica vídeos e nega violência contra ex: “Tanta mentira”

Publicada em 10/11/2025 às 10h36
A disputa entre Dado Dolabella e a ex-namorada Marcela Tomaszewski ganhou novos capítulos neste domingo (9). O ator usou as redes sociais para negar as acusações de agressão feitas pela modelo e divulgou vídeos e áudios que, segundo ele, revelam “a verdadeira história” do caso.
“Diante de tanta mentira, de tanta acusação absurda, eu tô aqui pra falar toda a verdade”, declarou Dado em um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, ele aparece ao lado de Marcela, que parece irritada e chega a dar um tapa no celular dele. “As pessoas acham que eu te agredi por causa do sal. Foi isso que aconteceu?”, questiona o ator.
Em outro trecho, Dado mostra ferimentos no rosto e afirma que as marcas foram provocadas pela ex. Ele também divulgou um áudio em que uma voz, atribuída a Marcela, relata ter ameaçado um antigo namorado com uma faca.
Já Marcela Tomaszewski afirmou ao jornalista Leo Dias que pretende levar o caso ao Ministério Público. “Eu menti pra proteger alguém que eu achava que mudaria, mas agora eu vou denunciar”, disse. A modelo destacou que sua mãe manterá o depoimento de que presenciou a agressão. “Nenhuma mãe quer ver isso”, afirmou.
A advogada do ator, Mara Damasceno, informou que as provas serão entregues às autoridades. “Reafirmo meu repúdio à violência e minha confiança na Justiça. A verdade será demonstrada nos autos”, declarou Dado.
O caso está sob investigação e deverá ser analisado pelo Ministério Público nas próximas semanas.
